هجوم مانشستر: الشرطة البريطانية "توقف" تبادل المعلومات مع الولايات المتحدة بشأن التحقيقات .

لندن 25 مايو 2017 (وال)- اوقفت الشرطة البريطانية تبادل المعلومات مع الولايات المتحدة في مجال التحقيق في حادث الهجوم الانتحاري في مانشستر بعد تسريبات ظهرت في وسائل الإعلام الأمريكية. وغضب مسؤولون بريطانيون من رؤية صور تظهر حطاما من موقع الهجوم في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية. وجاء ذلك بعد تسريب اسم المهاجم المفترض في وسائل الإعلام الأمريكية بعد 24 ساعة من الهجوم، الذي قتل فيه 22 شخصا بينهم عدد من الأطفال وجرح 64 آخرون. وستناقش رئيسة وزراء بريطانيا مخاوفها في هذا الصدد مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اجتماع حلف شمالي الأطلسي (ناتو) لاحقا. واعتقلت الشرطة حتى الآن ثمانية أشخاص في سياق التحقيق في الهجوم ا.