وزير مالية روسيا يدعم تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط.

موسكو 25 مايو 2017 (وال) - قال وزير المالية الروسي أنطون سيليانوف اليوم الخميس إنه سيدعم تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي لأنه سيساعد روسيا في زيادة احتياطياتها. حيث ذكر السيد سيليانوف أن "تمديد الاتفاق يهدف إلى دعم أسعار النفط وتحقيق استقرارها عند المستويات الحالية وهو ما سيؤثر تأثيرا إيجابيا على ميزان المدفوعات للدول المنتجة للنفط" مضيفا أن وزارته تنوي استغلال أسعار الخام المواتية لبناء الاحتياطيات تأهبا لتقلبات سوق النفط المحتملة في المستقبل. للذكر يجتمع حاليا وزراء الطاقة لمنظمة اوبك و نظراءهم من الدول غير الاعضاء في فيينا (النمسا) للنظر في تمديد اتفاق خفض الانتاج الى غاية مارس 2018. و كان إتفاق خفض الإنتاج الذي توصل اليه منتجوا أوبك و المنتجين خارج المنظمة نهاية العام الفارط قد دخل حيز التنفيذ منذ يناير 2017.