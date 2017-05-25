وزارة الداخلية بحكومة الوفاق تدين تفجير مانشستر وتؤكد التنسيق مع بريطانيا في مكافحة الإرهاب.

طرابلس 25 مايو 2017 (وال) - أدان وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني العقيد عبد السلام عاشور، التفجير الذي وقع بمدينة مانشستر البريطانية والذي استهدف المدنيين وأوقع أكثر من 20 قتيلا. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس بالمركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، وأكد خلاله العمل المشترك مع المملكة المتحدة لكشف شبكات الإرهاب "المحتملة". وأكد وكيل وزارة الداخلية أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني تحادث مع رئيسة وزراء بريطانيا تيرزا ماي وأعرب لها عن تعازيه في ضحايا تفجير مانشستر، وأكدا خلال المحادثة ضرورة التنسيق الكامل بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب. وأعلن عاشور أن قوة الردع الخاصة التابعة لوزارة الداخلية تحقق في ملابسات التفجير الذي وقع في مدينة مانشستر، مضيفاً أن الأجهزة الأمنية الليبية لها علاقة مع المملكة في مجال التنسيق الأمني والتحقيقات الجارية حالياً. وقال إن ليبيا لن تتهاون في مكافحة الإرهاب وستقف بكل قوة في دعم جهود القضاء عليه سواء على المستوى المحلي أو الدولي . ودعا وكيل الوزارة وسائل الإعلام إلى عدم التسرع في نشر الأخبار حتى انتهاء التحقيقات الجارية لدى مكتب النائب العام، مشيرا إلى أن أي مستجدات أو معلومات تطرأ حول الحادث سيتم نشرها من خلال الادارة العامة للعلاقات والتعاون بوزارة الداخلية. ..(وال)..