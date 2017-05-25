وزير الداخلية يبحث مع السفير التركي المسائل المتعلقة بتعزيز التعاون الأمني بين البلدين.الخميس ، 25-05-2017 - 16:13:00

وزير الداخلية يبحث مع السفير التركي المسائل المتعلقة بتعزيز التعاون الأمني بين البلدين.طرابلس 25 مايو 2017 ( وال ) - بحث وزير الداخلية بحكومة الوفاق \\nالوطني اليوم الخميس بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس مع السفير التركي \\nالمعتمد لدى ليبيا العديد من المسائل المتعلقة بتعزيز التعاون الأمني بين\\nالبلدين.\\n وبحسب المكتب الاعلامي للوزارة فقد تم خلال الاجتماع الاتفاق علي \\nاستئناف البرامج التدريبية المتفق عليها مع الجانب التركي خلال السنوات \\nالماضية والتي توقفت بسبب الظروف التي مرت بها البلاد خلال المرحلة \\nالماضية.\\nوأكد السفير التركي خلال هذا اللقاء أن بلاده تنظر في مسألة رفع التأشيرة\\nعلى المواطنين الليبيين خلال الفترة القادمة.\\n \\n ...( وال )..

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