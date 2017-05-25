وزير الداخلية يبحث مع السفير التركي المسائل المتعلقة بتعزيز التعاون الأمني بين البلدين.

طرابلس 25 مايو 2017 ( وال ) - بحث وزير الداخلية بحكومة الوفاق \

الوطني اليوم الخميس بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس مع السفير التركي \

المعتمد لدى ليبيا العديد من المسائل المتعلقة بتعزيز التعاون الأمني بين\

البلدين.\

وبحسب المكتب الاعلامي للوزارة فقد تم خلال الاجتماع الاتفاق علي \

استئناف البرامج التدريبية المتفق عليها مع الجانب التركي خلال السنوات \

الماضية والتي توقفت بسبب الظروف التي مرت بها البلاد خلال المرحلة \

الماضية.\

وأكد السفير التركي خلال هذا اللقاء أن بلاده تنظر في مسألة رفع التأشيرة\

على المواطنين الليبيين خلال الفترة القادمة.\

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