الامين العام للناتو : قادة الناتو سيتخذون قرارات حول محاربة الارهاب واقتسام الاعباء خلال اجتماعهم .

بروكسل 25 مايو 2017 ( وال ) - قال الامين العام لحلف شمال الاطلسي " الناتو " " جينس ستولتينبرغ " ببروكسل اليوم الخميس أن قادة الحلف سيتخذون قرارات حول محاربة الارهاب واقتسام الاعباء في اجتماعهم الذي سيتم عقده في وقت لاحق من اليوم . ونقلت مصادر اعلامية عن " ستولتينبرغ " في تصريحات صحفية قبل الاجتماع إن موضوعين اساسيين في الاجندة هما تعزيز دور حلف الناتو في محاربة الارهاب ، واقتسام الاعباء في التحالف". وقال " ستولتينبرغ " اليوم سنقرر توسيع دعمنا إلى التحالف العالمي لمكافحة تنظيم الدولة الاسلامية" مضيفا "سنرسل بذلك رسالة سياسية قوية بشأن التزام حلف الناتو بمحاربة الارهاب ، ولكن هذا لا يعني ان حلف الناتو سيشارك في عمليات قتالية". وفيما يتعلق بموضوع اقتسام الاعباء قال المسؤول إن حلف الناتو سيتخذ خطوات للحفاظ على الزخم وتعزيز الالتزام باستثمار 2 في المائة من اجمالي الناتج المحلي في الدفاع في عام 2024. ...( وال )...