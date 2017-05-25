بيان رئاسة الجمهورية : رئيس الجمهورية " عبد العزيز بوتفليقة " يعين أعضاء الحكومة الجديدة .

الجزائر 25 مايو 2017 ( وال )- عين رئيس الجمهورية " عبد العزيز بوتفليقة " اليوم الخميس أعضاء الحكومة الجديدة التي يرأسها الوزير الأول " عبد المجيد تبون " . وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية نقلته وكالة الانباء الجزائرية أنه طبقا للمادة 93 من الدستور وبعد استشارة الوزير الأول عين السيد " عبد العزيز بوتفليقة " رئيس الجمهورية وزير الدفاع الوطني اليوم 25 مايو 2017 أعضاء الحكومة الآتية أسمائهم: - وزير أول: عبد المجيد تبون - نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي: أحمد قايد صالح - وزير الشؤون الخارجية: عبد القادر مساهل - وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم: نور الدين بدوي - وزير العدل حافظ الأختام: الطيب لوح - وزير المالية: عبد الرحمان راوية - وزير الطاقة: مصطفى قيطوني - وزير المجاهدين: الطيب زيتوني - وزير الشؤون الدينية والأوقاف: محمد عيسى - وزيرة التربية الوطنية: نورية بن غبريت - وزير التعليم العالي والبحث العلمي: الطاهر حجار - وزير التكوين والتعليم المهنيين: محمد مباركي - وزير الثقافة: عز الدين ميهوبي - وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة: هدى إيمان فرعون - وزير الشباب والرياضة: الهادي ولد علي - وزيرة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة: غنية الدالية - وزير الصناعة والمناجم: محجوب بدة - وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري: عبد القادر بوعزقي - وزير السكن والعمران والمدينة: يوسف شرفة - وزير التجارة: أحمد ساسي - وزير الاتصال: جمال كعوان - وزير الأشغال العمومية والنقل: عبد الغاني زعلان - وزير الموارد المائية: حسين نسيب - وزير السياحة والصناعات التقليدية: مسعود بن عقون - وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات: البروفيسور مختار حزبلاوي - وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي: مراد زمالي - وزير العلاقات مع البرلمان: الطاهر خاوة - وزيرة البيئة والطاقات المتجددة: فاطمة الزهراء زرواطي من جهة اخرى وطبقا للمادة 92 الفقرة السادسة من الدستور عين رئيس الجمهورية أيضا اليوم السيد " أحمد نوي " وزيرا أمينا عاما للحكومة. ...( وال )...