الداخلية الإيطالية تتوقع إنفاق 2.

8 مليار يورو على استقبال المهاجرين . روما 25 مايو 2017 ( وال )- توقعت وزارة الداخلية الإيطالية أن تتطلب عملية استقبال المهاجرين الذين يصلون إلى سواحل البلاد ، إنفاق ( 2.8 ) مليار يورو. ونقلت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء عن رئيسة قسم الحريات المدنية والهجرة بوزارة الداخلية ، " جيراردا پانتيلوني " خلال جلسة إستماع اليوم الخميس ، أمام اللجنة البرلمانية الخاصة بالمهاجرين، أن "وثيقة الإقتصاد والمالية لعام 2017 سخّرت لظاهرة الهجرة ( 4.2 ) مليار يورو في الحالات الطبيعية ، و ( 4.6 ) مليار يورو إن شهدت الظاهرة نمو مطردا . وأوضحت " پانتيلوني " أن ( 68.2 ) في المئة من هذا المبلغ ، أي ما يعادل 2.8 مليار يورو، مخصص لنشاط الإستقبال، 18.8 في المئة لعمليات الإنقاذ في البحر، و13 في المئة للرعاية الصحية". وكان تقريراً صدر أمس عن مقر وزارة الداخلية الإيطالية، قصر ( يمينالي)، اشار إلى أن عدد المهاجرين الوافدين إلى البلاد العام الجاري تجاوز الـ50 ألفا" ، مبينا أن المعطيات تشير على وجه الخصوص إلى وصول عدد المهاجرين الـ ( 50039 ) مقابل ( 34236 ) في الفترة نفسها من عام 2016، أي "بزيادة بنسبة ( 46.16 ). ...( وال ) ...