إيطاليا : المهاجرون وبريطانيا وليبيا محور حوار وزير الخارجية الايطالي ونظيره الفرنسي .

روما 25 مايو 2017 ( وال )- قالت وزارة الخارجية الإيطالية إن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي " أنجيلينو ألفانو " ، أجرى أمس محادثة هاتفية مع نظيره الفرنسي ، " جان إيف لودريان " ، تمحورت حول قضية الهجرة وخروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي والمسألة الليبية . ونقلت وكالة(آكي) الإيطالية للأنباء اليوم عن بيان صدر عن مقر وزارة الخارجية الإيطالية، قصر (فارنيزينا) أن المحادثة تطرقت إلى موضوع مكافحة الإرهاب ، مع التركيز بشكل خاص على ضرورة تحقيق الاستقرار في ليبيا. كما تم خلال المحادثة الهاتفية ، تسليط الضوء على الأهداف والمصالح العديدة ، المشتركة بين إيطاليا وفرنسا، سواء أكان في أوروبا أم على المستوى الدولى" ، كما "جرى التأكيد على المسيرة الممتازة للعلاقات الثنائية". وحسب البيان كانت الموضوعات الرئيسية التي بُحِثت على المستوى الأوروبي ، هي تعديل نظام دبلن لأجل إدارة تدفقات الهجرة ، وتعزيز السياسة الاقتصادية الأوروبية ، وإجراء مفاوضات خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي"، والتي يجب أن تتم من خلال أقصى تقليص للآثار السلبية المحتملة على المواطنين الأوروبيين". ...( وال )...