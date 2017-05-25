أوبك" تتفق على تمديد خفض إنتاج النفط 9 أشهر إضافية .

اسطنبول 25 مايو 2017 ( وال ) - اتفقت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" ، اليوم الخميس ، على تمديد خفض إنتاج النفط لتسعة أشهر إضافية . ونقلت مصادر اعلامية عن مصادر المنظمة أن الاجتماع الوزاري رقم 172 للمنظمة في العاصمة النمساوية فيينا أقر ، مد فترة التخفيض إلى ما بعد يونيو لتنتهي في مارس 2018. وبدأ الأعضاء في "أوبك" ومنتجون مستقلون ، مطلع العام الجاري رسمياً ، خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يومياً ، لمدة 6 شهور تنتهي في يونيو المقبل ، في محاولة لإعادة الاستقرار لأسواق النفط. ووفق تقديرات أعضاء في "أوبك". فإن خطوة خفض الإنتاج الحالية ، لم تؤثر حتى الآن على مستويات المخزون . وتعاني أسعار النفط الخام من هبوط حاد منذ نحو عامين، نزولاً من 120 دولاراً للبرميل منتصف 2014 إلى حدود 54 دولاراً في الوقت الحالي ، الأمر الذي دفع منتجي النفط حول العالم لاتخاذ خطوات لتعزيز الإيرادات غير النفطية . ...( وال )...