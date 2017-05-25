تحطم مروحية كانت تقل رئيس وزراء ولاية هندية أثناء هبوطها بمنطقة " لاتور " .

نيودلهي 25 مايو 2017 ( وال ) - تعرضت طائرة مروحية كانت تقل " ديفيندرا فادنافيس " رئيس وزراء ولاية ماهاراشترا غرب الهند اليوم الخميس لحادث أثناء هبوطها في منطقة " لاتور " . ونقلت مصادر اعلامية عن مسؤولين في الطيران إن المروحية أمريكية الصنع تضررت بشكل بالغ في الحادث الذي وقع في منطقة لاتور بالولاية بعد اصطدامها باسلاك خلال هبوطها بعد وقت قليل من الاقلاع. وكتب رئيس الوزراء على حسابه على "تويتر" أنه هو وفريقه في أمان موضحا ان المروحية التي كانت تقله تعرضت لحادث في لاتور بسبب عطل فني. وعرضت قنوات تلفزيونية محلية لقطات للمروحية المحطمة على الأرض في لاتور . وافاد مسؤولون في الطيران إنه تم فتح تحقيق في الحادث . ....( وال )...