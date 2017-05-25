الشرطة الاندونيسية : تورط تنظيم "داعش" الارهابي في تفجير في العاصمة جاكرتا .

جاكرتا 25 مايو 2017 ( وال )- كشفت الشرطة الاندونيسية اليوم الخميس ان تنظيم "داعش" الارهابي متورط في التفجيرات الانتحارية التي وقعت بالقرب من موقف للحافلات في العاصمة جاكرتا والذي اسفر عن مقتل انتحاريين وثلاثة من رجال الشرطة امس الاربعاء . ونقلت مصادر إعلامية عن المتحدث باسم الشرطة الاندونيسية إن الانفجار اسفر ايضا عن إصابة عشرة اشخاص من بينهم مدنيان وخمسة من رجال الشرطة. وأضاف المتحدث أن التفجير كان جزءا من الحركة الارهابية العالمية التي ترتبط بشكل قوى بتنظيم (داعش). وأوضح أن الانتحاريين استخدما قنابل ضغط في الانفجارين اللذين وقعا مساء امس على التوالي ، مشيرا إلى أن الشرطة تحقق في الحادث ، وأن السلطات فرضت حالة تأهب قصوى. ...( وال )...