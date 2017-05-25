روسيا تعلن حالة الطوارئ في عدة مناطق جراء الأمطار والحرائق .

موسكو 25 مايو 2017 ( وال )-فرضت روسيا اليوم الخميس حالة الطوارئ في ( 3 ) مناطق جراء نشوب حرائق هائلة وسقوط أمطار غزيرة اجتاحت جنوب وشمال البلاد والتي أسفرت خسائر بشرية ومادية . وذكرت مصادر اعلامية روسية اليوم أن موجة الطقس الحار وهبوب الرياح القوية التي ضربت إقليم " كراسنويارسك " بشمال روسيا ومحافظة " إيركوتسك " تسببت في اندلاع وانتشار حرائق الغابات في عدة مناطق من إقليم " كراسنويارسك " مما أدى إلى مصرع شخصين ودمار 114 منزلا سكنيا". وأضافت أن رجال الإطفاء يحاولون إخماد حرائق الغابات حيث تمكنوا من الحيلولة دون امتداد الحرائق إلى منازل ومباني أخرى ، كما تمت إقامة مراكز الإيواء المؤقتة للمصابين وإرسال طائرات خاصة بإخماد الحرائق إلى المناطق المنكوبة". وأشارت إلى أن حرائق الغابات امتدت إلى محافظة " إيركوتسك " المجاورة للإقليم والتهمت 40 مبنى سكنيا وحوالي 300 منزل ريفي دون وقوع ضحايا بين المدنيين. كما تسببت الأمطار الغزيرة التي ضربت إقليم " ستافروبول " بجنوب روسيا بفيضان نهر " كوما " وغمرت المياه بعض الطرق الرئيسية وحوالي 300 منزل سكني في مدينة "مينيرالني فودي" التي تعتبر مركزا إداريا لإقليم " ستافروبول " بينما تم إجلاء أكثر من 800 شخص خصصت لهم 3 مراكز إيواء مؤقتة. هذا قررت السلطات الروسية تخصيص حوالي 500 مليون روبل لتعويض المصابين والمتضررين من هذه الكوارث الطبيعية. ...( وال )...