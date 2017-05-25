مصلحة املاك الدولة تختتم الدورة التدريبية التي استهدفت عددا من موظفيها.
الخميس ، 25- 05- 2017 - 13:37:00
\nطرابلس 25 مايو 2015 ( وال ) -اختتمت صباح اليوم الخميس بطرابلس فعاليات \nالدورة التدريبية التي اقامتها مصلحة املاك الدولة ، ضمن برنامج تطوير \nالقدرات والمهارات لموظفي المصلحة .\n وقال رئيس مجلس ادارة المصلحة المهندس \"سمير البلعزي\" لوكالة الانباء\nالليبية أن هذه الدورة تعتبر من ضمن البرامج التي تقوم بها المصلحة في \nاقامة مثل هذه الدورات التدريبية الداخلية والخارجية والتي تستهدف موظفي \nالمصلحة ككل ،لتأهيلهم وتعريفهم بطبيعة عمل المصلحة وفق تطلعاتها الجديدة\n،وكيفية التعامل مع ادارة شؤون الدولة والقيام بالاعمال المنوطة بهم. \nوأضاف \" البلعزي\" في تصريحه لـوال بأنه ستكون هناك مزيد من البرامج \nالتدريبية على مستوى مصلحة املاك الدولة ككل وستكون هناك تجارب لاقامة \nمثل هذه الدورات في مختلف فروع المصلحة بربوع ليبيا كافة .وتم في ختام الدورة التي عقدت على مدى عشرة أيام ،توزيع شهائد التقدير \nوالجوائز التشجيعية للمتميزين في الدورة.\nوحضر حفل الاختتام رئيس وعدد من اعضاء مجلس ادارة مصلحة املاك الدولة، \nوعضو بلدية طرابلس المركز، ومدير عام مجمع الدعوة الاسلامية الثقافي .\n..(وال)..