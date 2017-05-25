مصلحة املاك الدولة تختتم الدورة التدريبية التي استهدفت عددا من موظفيها.



طرابلس 25 مايو 2015 ( وال ) -اختتمت صباح اليوم الخميس بطرابلس فعاليات

الدورة التدريبية التي اقامتها مصلحة املاك الدولة ، ضمن برنامج تطوير

القدرات والمهارات لموظفي المصلحة .

وقال رئيس مجلس ادارة المصلحة المهندس \"سمير البلعزي\" لوكالة الانباء

الليبية أن هذه الدورة تعتبر من ضمن البرامج التي تقوم بها المصلحة في

اقامة مثل هذه الدورات التدريبية الداخلية والخارجية والتي تستهدف موظفي

المصلحة ككل ،لتأهيلهم وتعريفهم بطبيعة عمل المصلحة وفق تطلعاتها الجديدة

،وكيفية التعامل مع ادارة شؤون الدولة والقيام بالاعمال المنوطة بهم.

وأضاف \" البلعزي\" في تصريحه لـوال بأنه ستكون هناك مزيد من البرامج

التدريبية على مستوى مصلحة املاك الدولة ككل وستكون هناك تجارب لاقامة

مثل هذه الدورات في مختلف فروع المصلحة بربوع ليبيا كافة .وتم في ختام الدورة التي عقدت على مدى عشرة أيام ،توزيع شهائد التقدير

والجوائز التشجيعية للمتميزين في الدورة.

وحضر حفل الاختتام رئيس وعدد من اعضاء مجلس ادارة مصلحة املاك الدولة،

وعضو بلدية طرابلس المركز، ومدير عام مجمع الدعوة الاسلامية الثقافي .

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