الشرطة البريطانية تعتبر أن المعلومات المسربة تضر بالتحقيق في اعتداء مانشستر.

لندن 25 مايو 2017 (وال) - أعلنت الشرطة البريطانية اليوم الخميس أن تسريب المعلومات المرتبطة باعتداء مانشستر الدامي أمر يضر بالتحقيق بعدما تم الكشف في فرنسا والولايات المتحدة عن تفاصيل متعلقة بهذا الهجوم. وقال متحدث باسم شرطة مكافحة الإرهاب ان المحققين "يعولون على الثقة مع شركائهم الأمنيين حول العالم" موضحا أن "هذه العلاقات تمكننا من التعاون وتقاسم معلومات قيمة وحساسة ما يسمح لنا بهزم الإرهاب وحماية الناس في الداخل والخارج". وأضاف أن "خرق هذه الثقة يقوض هذه العلاقات ويقوض تحقيقات بريطانيا وثقة الضحايا وشهود العيان وعائلاتهم" وأوضح أن "الخسارة تكون أكبر عندما يتعلق الأمر بالكشف عن دليل محتمل في خضم تحقيق رئيسي بشأن الإرهاب". وأظهرت صور نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أمس الأربعاء الصاعق الذي قيل إن المهاجم سلمان عبيدي حمله في يده اليسرى وشظايا بينها مسامير وقطع معدنية وبقايا حقيبة ظهر زرقاء. واعتبر خبراء أوردت الصحيفة وجهة نظرهم أن تحليل هذه العناصر يبرز "سرعة عصف الانفجار وقوة (القنبلة) حيث وضعت القطع المعدنية بعناية وبشكل منهجي". وأفاد تقرير لشبكة "بي بي سي" اليوم الخميس أن بريطانيا أوقفت تقاسم المعلومات مع الأجهزة الأمريكية "اثر سلسلة من التسريبات التي يعتقد أنها جاءت من أوساط الاستخبارات الأميركية". ...( وال ) ...