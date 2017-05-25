قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 16 فلسطينيا بالضفة الغربية.

رام الله (الضفة الغربية) 25 مايو 2017 ( وال) - إعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس 16 فلسطينيا خلال مداهمات نفذتها في مناطق متفرقة بالضفة الغربية. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن "قوات الاحتلال اعتقلت خمسة شبان خلال اقتحامها مخيم (عسكر) الجديد وبلدتي (بورين وعصيرة) في نابلس وتسعة آخرين من طولكرم وبلدة (عزون) في شرق قلقيلية وبلدة (جبع) بجنوب جنين". وأضافت أن "قوات الاحتلال اعتقلت أيضا فتاة فلسطينية وشقيقها من منطقة (البالوع) في بلدة (الخضر) بجنوب بيت لحم بعد مداهمة منزل والدهما وتفتيشه". وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات دهم وتفتيش يومية بمدن الضفة الغربية وبلداتها تطال عشرات الفلسطينيين بحجج وذرائع متعددة. ...(وال)...