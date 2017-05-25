انفجار عبوتين ناسفتين وتفكيك أخرى شرق لبنان .

بيروت 25 مايو 2017 (وال ) -أعلن الجيش اللبناني اليوم الخميس عن انفجار عبوتين ناسفتين وتفكيك ثالثة في بلدة رأس بعلبك شرق البلاد . واكد الجيش في بيان له اليوم أن "عبوتين ناسفتين صغيرتين انفجرتا في بلدة رأس بعلبك" مشيرا إلى أن القوات الخاصة "توجهت مباشرة إلى مكان الحادث وفرضت طوقا أمنيا حول موقع الانفجار" بينما لم يتم تسجيل أي إصابات. وأضاف البيان أن قوات الامن باشرت عملية تفتيش في محيط الانفجار وتمكنت من الكشف عن وجود عبوة ناسفة ثالثة محملة ب3كيلوغرام من المواد المتفجرة كانت محضرة ليتم تفجيرها عن بعد حيث قامت بتفكيكها. ...( وال ) ...