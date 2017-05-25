المجلس الرئاسي يدعو الى الوقف الفوري للقصف الجوي لمنطقة الجفرة ، حفاظا على السلم الاجتماعي وحقنا للدماء .





طرابلس 25 مايو 2017 ( وال ) - دعا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

الوطني الى الوقف الفوري للقصف الجوي لمنطقة الجفرة ، حفاظا على السلم

الاجتماعي وحقنا للدماء .

وعبر المجلس في بيان له عن ادانته لهذا القصف ، الذي لن يؤدى الا

لازهاق المزيد من الارواح ، وترويع الابرياء ، وتدمير للبنية التحتية ،

معربا عن أمله في ان يسود العقل وان يتوقف القصف والتصعيد الذي يحبط امال

الليبيين في تحقيق المصالحة والاستقرار والسلم الاجتماعي .



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