المجلس الرئاسي يدعو الى الوقف الفوري للقصف الجوي لمنطقة الجفرة ، حفاظا على السلم الاجتماعي وحقنا للدماء .الخميس ، 25-05-2017 - 13:09:00

المجلس الرئاسي يدعو الى الوقف الفوري للقصف الجوي لمنطقة الجفرة ، حفاظا على السلم الاجتماعي وحقنا للدماء .\n \n طرابلس 25 مايو 2017 ( وال ) - دعا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق \nالوطني الى الوقف الفوري للقصف الجوي لمنطقة الجفرة ، حفاظا على السلم \nالاجتماعي وحقنا للدماء .\n وعبر المجلس في بيان له عن ادانته لهذا القصف ، الذي لن يؤدى الا \nلازهاق المزيد من الارواح ، وترويع الابرياء ، وتدمير للبنية التحتية ، \nمعربا عن أمله في ان يسود العقل وان يتوقف القصف والتصعيد الذي يحبط امال\nالليبيين في تحقيق المصالحة والاستقرار والسلم الاجتماعي .\n \n ...( وال )..

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