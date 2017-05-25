وزير التعليم يتابع الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات الشهادتين.

طرابلس 25 مايو 2017 ( وال ) -أشرف وزير التعليم "عثمان عبد الجليل" على الاستعدادات النهائية لانطلاق الامتحانات النهائية لطلبة شهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي . جاء ذلك في زيارة تفقدية قام بها الوزير رفقة وكيل الوزارة لمقر عمل اللجان المكلفة بتنظيم سير الامتحانات للاطلاع على سير أعمال إدارة الامتحانات والوقوف على المشاكل والصعوبات التي تواجهها . و أثنى وزير التعليم في تصريح للموقع الإلكتروني للوزارة على الجهود التي تبذلها اللجان الفنية المكلفة بإعداد الأسئلة وطباعتها وتظريفها مؤكدا أن وزارته ماضية في تهيئة المناخ الوظيفي المناسب لانطلاق الامتحانات في موعدها المحدد . كما دعا الوزير جميع المعلمين ومكاتب الامتحانات بالمناطق التعليمية إلى تكاتف الجهود من أجل إنجاح سير الامتحانات في ظروف ملائمة متمنيا النجاح والتوفيق لجميع الطلبة في مختلف مراحلهم التعليمية . يشار إلى أن إدارة الامتحانات أعلنت في وقت سابق أن (2-7-2017) هو موعد انطلاق امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي فيما حددت الـ (16-7-2017م) موعدا لانطلاق امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي. ....( وال )....