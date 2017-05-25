بلدية طرابلس تقوم بتوزيع بعض المستلزمات الطبية على المرافق الصحية داخل النطاق الإداري للبلدية.



طرابلس 25 مايو 2017 (وال) - بادرت بلدية طرابلس المركز بالتنسيق مع لجنة

الصحة وبالتعاون مع ادارة الصحة العامة بالبلدية بتوفير وتوزيع بعض

المستلزمات الطبية على المرافق المقدمة للخدمات الصحية داخل النطاق

الإداري للبلدية .

وذكرت مصادر البلدية ان هذا البرنامج استهدف عدد من المرافق الصحية ،

وجارى العمل على توفير بعض النواقص لباقي المراكز الصحية داخل البلدية .

وأوضحت المصادر أن هذا يأتي في إطار دعم بلدية طرابلس المركز للخدمات

الصحية بالبلدية ، نظرا لما يعانيه القطاع الصحي في الآونة الاخيرة من

تردى وقصور على صعيد الامكانيات والمركزية في الامداد الطبي وتأخر في

توزيع المخصصات من المستلزمات الطبية والمواد التشغيلية.

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