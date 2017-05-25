بلدية طرابلس تقوم بتوزيع بعض المستلزمات الطبية على المرافق الصحية داخل النطاق الإداري للبلدية.
الخميس ، 25- 05- 2017 - 12:45:00
\nطرابلس 25 مايو 2017 (وال) - بادرت بلدية طرابلس المركز بالتنسيق مع لجنة\nالصحة وبالتعاون مع ادارة الصحة العامة بالبلدية بتوفير وتوزيع بعض \nالمستلزمات الطبية على المرافق المقدمة للخدمات الصحية داخل النطاق \nالإداري للبلدية .\n وذكرت مصادر البلدية ان هذا البرنامج استهدف عدد من المرافق الصحية ، \nوجارى العمل على توفير بعض النواقص لباقي المراكز الصحية داخل البلدية .\n وأوضحت المصادر أن هذا يأتي في إطار دعم بلدية طرابلس المركز للخدمات\nالصحية بالبلدية ، نظرا لما يعانيه القطاع الصحي في الآونة الاخيرة من \nتردى وقصور على صعيد الامكانيات والمركزية في الامداد الطبي وتأخر في \nتوزيع المخصصات من المستلزمات الطبية والمواد التشغيلية.\n ..(وال)..