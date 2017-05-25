وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني يصدر قرارا باستحداث ادارة\" للمصالحة وشؤون النازحين وشؤون النازحين \" بالهيكل التنظيمي لوزارة.





طرابلس 25 مايو 2017 ( وال) - أصدر وزير الداخلية المفوض بحكومة

الوفاق الوطني \" العارق ابراهيم الخوجة \" قرارا يقضي

باستحداث \" ادارة للمصالحة وشؤون النازحين\" بالهيكل التنظيمي لوزارة

الداخلية \".

ونصت المادة الاولي من القرار الذي صدر تحت رقم 86 لسنة 2017

تستحدث بالهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية إدارة تحت مسمى \"إدارة المصالحة

وشؤون النازحين تخضع للإشراف المباشر لوزير الداخلية لحكومة الوفاق .

فيما تضمت المادة الثانية من القرار تمارس الإدارة المستحدثة بموجب

أحكام المادة الأولى من هذا القرار مهام وفق التشريعات النافذة وتكون من

ضمن اختصاصها.

1 - العمل على نشر وإرساء ثقافة التسامح والمصالحة بين أبناء الشعب

الليبي .

2 - فتح قنوات للتواصل بين أجهزة الشرطة ومؤسسات المجتمع المدني .

3 - مشاركة مؤسسات المجتمع المدني للقيام بنشاطات ومؤتمرات حول المصالحة

وخولت المادة الثالثة من القرار لمدير إدارة المصالحة وشؤون النازحين

بوصنع التقسيمات الإدارية للإدارة بما تضمن تنفيذ الاختصاصات الموكلة

إليها ويصدر لها قرار من وزير الداخلية المفوض.

وحسب المادة الرابعة من هذا القرار يعمل به من تاريخ صدوره وعلى

الجهات المختصة تنفيذه.

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