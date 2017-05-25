وزير الداحلية بحكومة الوفاق يصدر قرارا باستحداث ادارة \\\"للمصالحة وشؤون النازحين\\\" بالهيكل التنظيمي للوزارة.
الخميس ، 25- 05- 2017 - 12:35:00
\\\\n \\\\n طرابلس 25 مايو 2017 ( وال) - أصدر وزير الداخلية المفوض بحكومة \\\\nالوفاق الوطني \\\\\\\" العارق ابراهيم الخوجة \\\\\\\" قرارا يقضي\\\\n باستحداث \\\\\\\" ادارة للمصالحة وشؤون النازحين\\\\\\\" بالهيكل التنظيمي لوزارة \\\\nالداخلية \\\\\\\".\\\\n ونصت المادة الاولي من القرار الذي صدر تحت رقم 86 لسنة 2017 \\\\nتستحدث بالهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية إدارة تحت مسمى \\\\\\\"إدارة المصالحة\\\\nوشؤون النازحين تخضع للإشراف المباشر لوزير الداخلية لحكومة الوفاق .\\\\n فيما تضمت المادة الثانية من القرار تمارس الإدارة المستحدثة بموجب \\\\nأحكام المادة الأولى من هذا القرار مهام وفق التشريعات النافذة وتكون من \\\\nضمن اختصاصها.\\\\n 1 - العمل على نشر وإرساء ثقافة التسامح والمصالحة بين أبناء الشعب \\\\nالليبي .\\\\n2 - فتح قنوات للتواصل بين أجهزة الشرطة ومؤسسات المجتمع المدني .\\\\n3 - مشاركة مؤسسات المجتمع المدني للقيام بنشاطات ومؤتمرات حول المصالحة\\\\n وخولت المادة الثالثة من القرار لمدير إدارة المصالحة وشؤون النازحين \\\\nبوضع التقسيمات الإدارية للإدارة بما تضمن تنفيذ الاختصاصات الموكلة \\\\nإليها ويصدر لها قرار من وزير الداخلية المفوض.\\\\n وحسب المادة الرابعة من هذا القرار يعمل به من تاريخ صدوره وعلى \\\\nالجهات المختصة تنفيذه.\\\\n .....( وال ) ...