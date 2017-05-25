إجتماع اللجنة المكلفة بمتابعة وتقييم التعاون الأمنى مع تونس .



طرابلس 25 مايو 2017 (وال) - عقدت اللجنة المكلفة بمتابعة وتقييم

شؤون التعاون الأمنى مع الجمهورية التونسية إجتماعها العادى الأول امس

الأربعاء بمقر وزارة الداخلية بطرابلس.

وناقشت اللجنة فى إجتماعها عدد من المشاكل التي تهم مواطني البلدين

الشقيقين وإقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها والحد منها .

يشار الى أن هذه اللجنة تم تكليفها بقرار من وزير الداخلية المفوض بحكومة

الوفاق الوطني الدكتور \"العارف الخوجة\" خلال المدة الماضية برئاسة العقيد

\"مبروك اليسير\".

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