إجتماع اللجنة المكلفة بمتابعة وتقييم التعاون الأمنى مع تونس .الخميس ، 25-05-2017 - 12:15:00

إجتماع اللجنة المكلفة بمتابعة وتقييم التعاون الأمنى مع تونس . \n طرابلس 25 مايو 2017 (وال) - عقدت اللجنة المكلفة بمتابعة وتقييم \nشؤون التعاون الأمنى مع الجمهورية التونسية إجتماعها العادى الأول امس \nالأربعاء بمقر وزارة الداخلية بطرابلس.\nوناقشت اللجنة فى إجتماعها عدد من المشاكل التي تهم مواطني البلدين \nالشقيقين وإقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها والحد منها .\nيشار الى أن هذه اللجنة تم تكليفها بقرار من وزير الداخلية المفوض بحكومة\nالوفاق الوطني الدكتور \"العارف الخوجة\" خلال المدة الماضية برئاسة العقيد\n\"مبروك اليسير\".\n ....( وال )....

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