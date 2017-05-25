اطلاق قمر اصطناعي عسكري بنجاح في روسيا.

موسكو 25 مايو 2017 (وال) - أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس عن إطلاقها بنجاح لقمر اصطناعي عسكريا من الجيل الجديد. ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن الوزارة أن "الصاروخ الناقل (سويوز-2.1 ب) انطلق بنجاح من قاعدة بليستسك حاملا قمرا اصطناعيا عسكريا من الجيل الجديد". وأوضحت الوزارة أنه "في تمام الساعة ال9.34 بتوقيت موسكو تم إطلاق الصاروخ الناقل (سويوز-2.1 ب) من منصة الإطلاق رقم 4 من الساحة رقم 43 في ميدان الإطلاق الفضائي التجريبي الحكومي محملا بقمر اصطناعي من الجيل الجديد لصالح وزارة الدفاع الروسية". .. ( وال ) ..