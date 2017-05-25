قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 16 فلسطينيا بالضفة الغربية .

رام الله 25 مايو 2017 (وال) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس 16 فلسطينيا خلال في حملة مداهمات بمناطق متفرقة بالضفة الغربية.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية \"وفا\" أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة

شبان خلال اقتحامها مخيم \"عسكر\" الجديد وبلدتي \"بورين وعصيرة\" في نابلس ،

كما اعتقلت 9 آخرين من طولكرم وبلدة \"عزون\" في شرق قلقيلية وبلدة \"جبع\"

بجنوب جنين.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت أيضا فتاة فلسطينية وشقيقها من

منطقة \"البالوع\" في بلدة \"الخضر\" بجنوب بيت لحم بعد مداهمة منزل والدهما

وتفتيشه.



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