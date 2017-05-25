لجنة جائزة التميز تواصل أعمالها للأسبوع الثالث على التوالي .

طرابلس 25 مايو 2017 (وال) - واصلت لجنة جائزة تميز المبنى المدرسي المنبثقة عن مصلحة المرافق التعليمية زياراتها التقيمية لأسبوعها الثالث على التوالي في عدد من المناطق التعليمية بليبيا. وتضمنت زيارات الأسبوع الثالث مدرستي (رسل الحضارة) و( الغد المشرق ) حيث شملت عمليات التقييم الوقوف على جوانب التميز داخل المرفق التعلمي_ وفق المعايير والضوابط الموضوعة - فضلا عن تحديد مستوى المحافظة على الأثاث المدرسي ودرجة توظيف المعامل المدرسية داخل العملية التعليمية . كما تضمنت أعمال التقييم في مرحلته الثالثة رصد االأنشطة التطوعية والمبادارت الإبداعية إضافة الى رصد مستوى الاهتمام بالباحات الخارجية والحدائق المدرسية . يذكر أن مصلحة المرافق التعليمية اعتمدت خبراء متخصصين ومهندسين تقنيين في مجال تقنية المعلومات والمبنى المدرسي . ....(و ال )...