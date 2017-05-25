عميد بلدية سرت يجتمع مع مدير مكتب الثقافة بالمدينة .

سرت 25 مايو 2017 ( وال )- بحث عميد بلدية سرت السيد " مختار المعدانى " أمس الاربعاء مع مدير مكتب الثقافة والمجتمع مدنى السيد " علاء فكرون " العديد من الموضوعات المتعلقة بالشأن الثقافى بالبلدية . وناقش الاجتماع ملف الثقافة ومنظمات المجتمع المدنى وخاصة ملف صيانة مقرات المراكز الثقافية التى تشرف عليها الهيئة العامة للثقافة واخر الاستعدادات لافتتاح ردايو ليبيا بسرت الذى سيتم افتتاحه خلال الشهر القادم . كما ناقش الاجتماع تفعيل الأنشطة الثقافية التى ستقام خلال ليالى شهر رمضان المبارك . ...(وال-سرت)...