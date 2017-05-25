وكيل وزارة التعليم يشارك في فعاليات \"جائزة التميز التعليمي \"ببلدية ابوسليم .
الخميس ، 25- 05- 2017 - 11:48:00
\n طرابلس 25 مايو 2017 (وال) - شارك وكيل وزارة التعليم عادل جمعة، أمس \nالأربعاء، 24 مايو 2017، فعاليات \"جائزة التميز التعليمي \" التى أقامتها \nبلدية ابوسليم لتكريم الطلبة الأوائل بمختلف السنوات الدراسية وكذلك \nتكريم أفضل مدرسة للعام الدراسي 2016/2017.\nهذا و أقيمت احتفالية التكريم بجائزة التميز التعليمي بصالة الياسمينه \nبمنطقة ابوسليم، بحضور عميد بلدية ابوسليم عادل الحامدي وعدد من ألاعضاء \nومراقب التعليم بالبلدية محمد العنابي وعدد من مديري المدارس ولفيف من \nأهالي الطلبة المتفوقين.\nومن جانبه أكد الحامدي، أن الهدف من إقامة الجائزة هو الرفع من مستوى \nالتحصيل العلمي، وخلق روح التنافس بين التلاميذ وحثهم على الجد و \nالاجتهاد، من أجل النهوض والارتقاء بالعملية التعليمية داخل البلدية حسب \nقوله.\nوبدوره أعرب وكيل وزارة التعليم عادل جمعة، عن إعجابه بالمستوى التنظيمي \nلفعاليات المسابقة، مثمنا بذلك عاليا جهود عميد البلدية في الاهتمام و \nدعم العملية التعليمية بالمنطقة.\n ...( وال )....