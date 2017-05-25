وكيل وزارة التعليم يشارك في فعاليات \"جائزة التميز التعليمي \"ببلدية ابوسليم .



طرابلس 25 مايو 2017 (وال) - شارك وكيل وزارة التعليم عادل جمعة، أمس

الأربعاء، 24 مايو 2017، فعاليات \"جائزة التميز التعليمي \" التى أقامتها

بلدية ابوسليم لتكريم الطلبة الأوائل بمختلف السنوات الدراسية وكذلك

تكريم أفضل مدرسة للعام الدراسي 2016/2017.

هذا و أقيمت احتفالية التكريم بجائزة التميز التعليمي بصالة الياسمينه

بمنطقة ابوسليم، بحضور عميد بلدية ابوسليم عادل الحامدي وعدد من ألاعضاء

ومراقب التعليم بالبلدية محمد العنابي وعدد من مديري المدارس ولفيف من

أهالي الطلبة المتفوقين.

ومن جانبه أكد الحامدي، أن الهدف من إقامة الجائزة هو الرفع من مستوى

التحصيل العلمي، وخلق روح التنافس بين التلاميذ وحثهم على الجد و

الاجتهاد، من أجل النهوض والارتقاء بالعملية التعليمية داخل البلدية حسب

قوله.

وبدوره أعرب وكيل وزارة التعليم عادل جمعة، عن إعجابه بالمستوى التنظيمي

لفعاليات المسابقة، مثمنا بذلك عاليا جهود عميد البلدية في الاهتمام و

دعم العملية التعليمية بالمنطقة.

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