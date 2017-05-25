السلطات التركية تعتقل 8 أشخاص ينتمون لتنظيم "داعش" غربي البلاد .

أنقرة 25 مايو 2017 (وال) - أصدرت السلطات القضائية التركية أوامر باعتقال 8 موقوفين بتهمة الانتماء لتنظيم "داعش" غربي البلاد . وذكرت مديرية الأمن بولاية "أزمير" في بيان لها أن السلطات القضائية التركية أحالت الموقوفين الثمانية إلى القصر العدلي والذي أصدر بدوره أمرا باعتقالهم بتهمة الانتماء لتنظيم "داعش" والقيام بأعمال دعائية له. وأضاف البيان أن قوات الأمن التركية تبحث عن شخص آخر سبق أن صدرت بحقه مذكرة توقيف في إطار العملية المذكورة . يشار إلى أن قوات الأمن بولاية "أزمير" أطلقت في الثامن عشر من الشهر الجاري عملية ضد تنظيم "داعش" أوقفت خلالها 8 أشخاص بشبهة " تخطيطهم للقيام بأعمال إرهابية " خلال عيد الرياضة والشباب وذكرى مؤسس الجمهورية التركية "مصطفى كمال أتاتورك" الذي يصادف 19 مايو من كل عام. ...( وال ) ...