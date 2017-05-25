إجتماع موسع لرئيس وأعضاء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية .
الخميس ، 25- 05- 2017 - 11:40:00
\n طرابلس 25 مايو 2017 ( وال ) - عقد إجتماع موسع امس الأربعاء ضم \nرئيس وأعضاء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية التابع لوزارة الداخلية \nبحكومة الوفاق الوطنى.\nوتم خلال الاجتماع الذى عقد بمقر الوزارة بطرابلس مناقشة سير العمل داخل \nالجهاز وتذليل كافة الصعوبات التى يواجهها أفراده أثناء تأدية مهامهم .\nكما استعرض المشاركون فى الاجتماع ما أنجزه الجهاز خلال المدة الماضية \nووضع آلية للعمل مع كافة المنظمات والهيئات المحلية والعربية والعالمية \nذات العلاقة والصلة بموضوع الهجرة غير الشرعية.\n ...( وال )....