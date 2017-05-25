إجتماع موسع لرئيس وأعضاء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية .



طرابلس 25 مايو 2017 ( وال ) - عقد إجتماع موسع امس الأربعاء ضم

رئيس وأعضاء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية التابع لوزارة الداخلية

بحكومة الوفاق الوطنى.

وتم خلال الاجتماع الذى عقد بمقر الوزارة بطرابلس مناقشة سير العمل داخل

الجهاز وتذليل كافة الصعوبات التى يواجهها أفراده أثناء تأدية مهامهم .

كما استعرض المشاركون فى الاجتماع ما أنجزه الجهاز خلال المدة الماضية

ووضع آلية للعمل مع كافة المنظمات والهيئات المحلية والعربية والعالمية

ذات العلاقة والصلة بموضوع الهجرة غير الشرعية.

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