جولة بمحطة ابقار القرضابية ومصنع الالبان بسرت .

سرت 25 مايو 2017 ( وال )- قام عضو المجلس البلدى سرت رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار السيد "ابراهيم حمد امليطان " ظهر أمس الاربعاء بجولة تفقدية لمحطة ابقار القرضابية التابعة لجهاز استثمار مياة النهر الصناعى بالمنطقة الوسطى . ووقف عضو المجلس البلدى ومرافقيه عن كتب على المعوقات التى تواجه المحطة ومصنع الالبان التابع لها الذى يصل انتاجه إلى قرابة ثلاثة الاف وخمسمائة لتر من الحليب الطبيعى يوميا . وتوجد بالمحطة قرابة 500 بقرة حلوبة يعتمد عليها مصنع القرضابية للالبان فى الانتاج اليومى من الحليب الطبيعى . ...(وال-سرت)...