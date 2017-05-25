اللجنة الدولية للصليب الاحمر الدولى تسير قافلة اغاثة كبيرة لعدد 1400عائلة بسرت .

سرت 25 مايو 2017( وال )- سيرت اللجنة الدولية للصليب الاحمر الدولى أمس الاربعاء قافلة مساعدات انسانية للعائلات التى عادت لمنازلها بسرت فى اطار سلسلة من القوافل الاغاثية والمساعدات الانسانية لاهالى المدينة . وأشرفت على القافلة لجنة الازمة بسرت بالتعاون مع جمعية الهلال الاحمر الليبى فرع مصراتة واستفدت قرابة 1400 اسرة بالحى السكنى الرباط . وشملت المساعدات سلع تموينية اساسية ومواد غدائية معلبة ومواد تنظيف ومفروشات ومواد منزلية وادوات طهى منزلية واغطية . ...(وال-سرت)...