مدينة ترهونة تشهد حملة نظافة لكافة شوارع وميادين وحدائق المدينة
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الخميس ، 25- 05- 2017 - 11:28:00
ترهونة 25 مايو 2017 ( وال ) - تشهد مدينة ترهونة هذه الأيام حملة نظافة واسعة لكافة شوارع وميادين وحدائق المدينة تنظمها إدارة خدمات النظافة ترهونة التابعة للشركة الخدمات العامة المرقب . وتشمل الحملة ازالة الاوساخ والمخلفات وجمع القمامة من الشوارع والحدائق وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم . واشاد عدد من المواطنين بالجهود التي تقوم بها ادارة خدمات النظافة ترهونة من أجل الاهتمام بالمظهر العام لكافة شوارع المدينة رغم قلة الامكانيات. ...(وال ترهونة)...