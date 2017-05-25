مدينة ترهونة تشهد حملة نظافة لكافة شوارع وميادين وحدائق المدينة .

ترهونة 25 مايو 2017 ( وال ) - تشهد مدينة ترهونة هذه الأيام حملة نظافة واسعة لكافة شوارع وميادين وحدائق المدينة تنظمها إدارة خدمات النظافة ترهونة التابعة للشركة الخدمات العامة المرقب . وتشمل الحملة ازالة الاوساخ والمخلفات وجمع القمامة من الشوارع والحدائق وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم . واشاد عدد من المواطنين بالجهود التي تقوم بها ادارة خدمات النظافة ترهونة من أجل الاهتمام بالمظهر العام لكافة شوارع المدينة رغم قلة الامكانيات. ...(وال ترهونة)...