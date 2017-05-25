الشركة العامة للكهرباء بترهونة حملة لصيانة وتركيب اعمدة ومصابيح انارة جديدة .

ترهونة 25 مايو 2015 ( وال ) - شرعت الشركة العامة للكهرباء بترهونة منذ ايام بأطلاق حملة لصيانة وتركيب اعمدة ومصابيح انارة جديدة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم . وأوضح المهندس صلاح غريبيل مدير قسم الصيانة بدائرة توزيع الكهرباء ترهونة في تصريح لوكالة الانباء الليبية ، أن هذه الحملة تأتي ضمن البرامج والخطط التي تسعى دائرة توزيع الكهرباء بترهونة الى القيام بها خدمة للمواطن . وأكد أن هذه الحملة تشمل ايضا صيانة كافة اعمدة الانارة في الطرقات العامة ومداخل المدينة ، شاكرا الجهود التي يبذلها كافة العاملين في الشركة من أجل تقديم افضل الخدمات للمواطن . ...(وال ترهونة)...