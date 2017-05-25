رئيس إندونيسيا يأمر بتحقيق شامل في تفجيري جاكرتا الانتحاريين.الخميس ، 25-05-2017 - 11:19:00

جاكرتا 25 مايو 2017 (وال)- أصدر الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو, اليوم الخميس, أوامره بإجراء تحقيق شامل في التفجيرين الانتحاريين اللذين استهدفا قوات الشرطة وأسفرا عن مقتل ثلاثة ضباط في أعنف هجوم شنه مسلحون في العاصمة جاكرتا خلال عام. و قال ويدودو حسبما ذكرته مصادر اعلامية انه أمر الشرطة بالتحقيق في ملابسات التفجيرين ومطاردة الجناة. و كان المتحدث باسم الشرطة الوطنية الإندونيسية سيتيو واسيستو قد أعلن مقتل ثلاثة من رجال الشرطة وإصابة خمسة اخرين بجروح بالإضافة إلى إصابة خمسة مدنيين في هذين التفجيرين اللذين وقعا بالعاصمة جاكرتا مساء أمس الأربعاء. ...( وال ) ...

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