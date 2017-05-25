مبعوث الأمم المتحدة يدعو إلى "إستراتيجية مشتركة" لدفع العملية السياسية في جنوب السودان.

نيويورك- الأمم المتحدة 25 مايو 2017 (وال) - حث مبعوث الأمم المتحدة لدى جنوب السودان أمس الأربعاء مجلس الأمن الدولي على التوحد خلف "إستراتيجية مشتركة" لدفع العملية السياسية وضمان السلام في الدولة الممزقة بسبب الحرب. وقال دافيد شيرير الممثل الخاص للأمين العام في جنوب السودان ورئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان "أونميس" في كلمة ألقاها بمجلس الأمن عبر دائرة تلفزيونية مغلقة إن "وحدة الهدف من شأنه أن يرسل أفضل إشارة إلى القادة السياسيين في جنوب السودان للتركيز أولا وأخيرا وقبل كل شيء على محنة بلادهم". كما دعا إلى "موقف إقليمي موحد ومنسق" يساعد على دفع التطورات السياسية في الدولة مشيرا إلى أن الحكومات في المنطقة لديها "تأثير كبير" على التطورات السياسية لإنهاء الحرب المستمرة منذ 3 أعوام. وأعلن رئيس جنوب السودان سلفا كير يوم الاثنين الماضي وقف إطلاق النار من جانب واحد في جميع أنحاء البلاد بعدما أطلق الحوار الوطني لتوحيد الدولة وإرساء الاستقرار بها إلا أن بعض أطراف المعارضة تحدثت عن خروقات. ...( وال ) ...