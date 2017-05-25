تسجيل 91 إصابة بمرض الحمى المالطية منذ بداية 2017 في تونس.

تونس 25 مايو 2017 (وال) - أعلنت منسقة برنامج مكافحة الحمى المالطية في تونس الدكتورة " كوثر حرابش " امس الأربعاء عن تسجيل 91 إصابة بمرض الحمى المالطية منذ بداية سنة 2017 والى حدود يوم 15 مايو الجاري. وأضافت الدكتورة في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أنه تم تسجيل الاصابات في جهات وسط وجنوب البلاد ، نتيجة دخول قطيع حيواني غير ملقح من المناطق الحدودية. وأوضحت أن الحمى المالطية هي مرض حيواني يمكن أن ينتقل للإنسان سواء عبر التواصل المباشر مع الحيوانات أو باستهلاك الحليب غير المعقم وغير المبستر ومشتقاته ، على غرار "الريقوتا واللبن والرايب والموزاريلا التقليدية". .. ( وال ) ..