نشرة الصيد البحري ليوم الخميس 25 مايو 2017 .

طرابلس 25 مايو 2017( وال )- النشرة البحرية المتوقعة على ساحل ليبيا خلال الـ 24 ساعة القادمة ، اعتباراً من اليوم الخميس ، وفقا للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية . * من رأس جدير إلى سرت . السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر مع إحتمال سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة الريح براني إلى شرقى ويكون متغير الإتجاه يوم الغد على ساحل مصراتة سرعته مابين (05-15)عقدة. إرتفاع الموج لا يتجاوز (1.00) متر البحر هادئ إلى خفيف الموج درجة حرارة سطح البحر (19) درجة مئوية الرؤيـة جيدة . * الساحل من الخليج الى اقصى الساحل الشرقى . السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر مع إحتمال ظهور شبورة مائية آخر الليل و الصباح الباكر على أقصى الساحل . الريـح متغير الإتجاه إلى براني و يكون شرش إلى بحري على ساحل الخليج وبنغازي سرعته ما بيـن (05-15) عقدة . إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.00) متر البحر خفيف الموج درجة حرارة سطح البحر (20) درجة مئوية الرؤيـة جيدة إلى متوسطة على أقصى الساحل أثناء ظهور الشبورة المائية. (وال)