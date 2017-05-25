وزيرة الشؤون الإجتماعية تقوم بزيارة لمنطقة العوينية وزاوية الباقول.الخميس ، 25-05-2017 - 09:34:00

وزيرة الشؤون الإجتماعية تقوم بزيارة لمنطقة العوينية وزاوية الباقول. \n طرابلس 25 مايو 2017 (وال) - قامت وزيرة الشؤون الإجتماعية بحكومة \nالوفاق الوطني \"فاضي منصورالشافعي أمس بزيارة لمنطقة العوينية ومحلتى \nزاوية الباقول وعومر .\n ووزعت وزيرة الشؤون الإجتماعية خلال هذه الزيارة التى رافقها فيها \nرئيس الهيئة العامة للرقابة الإدارية \"نصر علي حسن \" مساعدات غذائية \nمتكاملة، وحليب أطفال ،و حصائر بلاستيكية .\n ورحبت وزيرة الشؤون الاجتماعية - في تصريح لوكالة الانباء الليبية عقب\nالزيارة - بعودة نازحي منطقة العوينية إلى ديارهم.. مؤكدة أن الوزارة \nتقدم الدعم والمساعدة لجميع الليبين خاصةُ النازحين من مناطقهم \nوالمقيمين بالمخيمات , وتأمل ان يعم السلام والمصالحة والتأخي كافة ربوع \nليبيا .\n \n ...(وال)...

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