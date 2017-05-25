وزيرة الشؤون الإجتماعية تقوم بزيارة لمنطقة العوينية وزاوية الباقول.



طرابلس 25 مايو 2017 (وال) - قامت وزيرة الشؤون الإجتماعية بحكومة

الوفاق الوطني \"فاضي منصورالشافعي أمس بزيارة لمنطقة العوينية ومحلتى

زاوية الباقول وعومر .

ووزعت وزيرة الشؤون الإجتماعية خلال هذه الزيارة التى رافقها فيها

رئيس الهيئة العامة للرقابة الإدارية \"نصر علي حسن \" مساعدات غذائية

متكاملة، وحليب أطفال ،و حصائر بلاستيكية .

ورحبت وزيرة الشؤون الاجتماعية - في تصريح لوكالة الانباء الليبية عقب

الزيارة - بعودة نازحي منطقة العوينية إلى ديارهم.. مؤكدة أن الوزارة

تقدم الدعم والمساعدة لجميع الليبين خاصةُ النازحين من مناطقهم

والمقيمين بالمخيمات , وتأمل ان يعم السلام والمصالحة والتأخي كافة ربوع

ليبيا .



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