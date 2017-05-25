الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة .

طرابلس 25 مايو 2017( وال )- الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الخميس ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية . - رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة السماء مغطاة جزئياً بالسحب تتكاثر اليوم على بعض المناطق مع احتمال سقوط امطار خفيفة ومتفرقة على المنطقة الممتدة زوارة - الخمس - بني وليد وبعض مناطق الجبل الغربي والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (24-31) درجة مئوية تصل إلى (34) درجة مئوية على ابونجيم. - بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - الجغبوب السماء صافية الى قليلة السحب والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحـرارة القصوى تتراوح مـابين (28 -33) درجة مئوية ولا تتجاوز (27) درجة على مناطق الجبل الاخضر وطبرق وتسجل ارتفاع يوم الغد على جالو والجغبوب . - الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة السماء مغطاة جزئياً بالسحب تتكاثر أحياناً على اقصى مناطق الجنوب مع احتمال سقوط امطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية على المنطقة الممتدة من سبها حتى غات والمناطق المجاورة لهم والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجـــات الحـــرارة القصوى تتــــراوح مـــابين (32-37) درجة مئوية وتسجل ارتفاع تدريجي خلال اليومين القادمين. - الكفرة-تازربو-السرير السماء صافية الى ظهور بعض السحب العالية والرياح شمالية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تتحول يوم الجمعة إلى جنوبية شرقية على تازربو والسرير ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (33-37) درجة مئوية وتسجل ارتفاع تدريجي خلال اليومين القادمين. ...(وال)...