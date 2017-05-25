قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل خمسة شبان من نابلس.

نابلس 25 مايو 2017 ( وال )- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، خمسة شبان من محافظة نابلس. وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عسكر الجديد شرقا، واعتقلت الشابين أحمد شرقاوي (27 عاما) وحمزة قطناني (24 عاما)، بعد أن داهمت وفتشت منزلي ذويهما. وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بورين جنوبا، واعتقلت الشابين بلال كمال قادوس (24 عاما) وخالد هشام نجار (22 عاما)، كما اعتقلت الشاب حسان سوالمة (21 عاما) من بلدة عصيرة الشمالية، بعد أن داهمت وفتشت منازل ذويهم. ...( وال ) ...