قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل خمسة شبان من نابلس.الخميس ، 25-05-2017 - 08:54:00

نابلس 25 مايو 2017 ( وال )- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، خمسة شبان من محافظة نابلس. وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عسكر الجديد شرقا، واعتقلت الشابين أحمد شرقاوي (27 عاما) وحمزة قطناني (24 عاما)، بعد أن داهمت وفتشت منزلي ذويهما. وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بورين جنوبا، واعتقلت الشابين بلال كمال قادوس (24 عاما) وخالد هشام نجار (22 عاما)، كما اعتقلت الشاب حسان سوالمة (21 عاما) من بلدة عصيرة الشمالية، بعد أن داهمت وفتشت منازل ذويهم. ...( وال ) ...

الأكثر قراءة في وال

وزارة الحكم المحلي : العمل جار لتسجيل كافة الليبيين وتخصيص أرقام لهم بالجمعيات الاستهلاكية.
\" سيالة \" ينفي صحة مايتداول بخصوص اصدار قرارات ايفاد للعمل بالخارج لابناء \" الناكوع \" .
الاستعداد لـ " مهرجان طرابلس للمالوف " .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا