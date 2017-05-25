مصرع نحو 35 مهاجرا في البحر الأبيض المتوسط .

روما 25 مايو 2017 ( وال )- أعلن خفر السواحل الايطالي ، مصرع نحو 35 مهاجرا بينهم اطفال صغار قضوا غرقا في البحر الأبيض المتوسط أمس الأربعاء بعد سقوطهم من قارب مكتظ قبالة الساحل الليبي . وأوضح خفر السواحل الايطالي عن انتشال 34 جثة بينهم حوالي 10 اطفال . . وكان المهاجرون على متن قارب خشبي ينقل بين 500 و700 شخص على بعد نحو 20 ميلا بحريا قبالة ساحل زوارة (100 كلم غرب طرابلس). وبهذه المأساة تبلغ الحصيلة ما لا يقل عن 1254 قتيلا أو مفقودا في البحر المتوسط بحسب ارقام المنظمة الدولية للهجرة فيما سجلت ايطاليا وصول أكثر من 50 ألف مهاجر. ...(وال)...