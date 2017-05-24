كابس يونايتد يفوز على اتحاد الجزائر (2-1) في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم .

طرابلس 24 مايو 2013 (وال) - حقق فريق كابس يونايتد الزيمبابوي الفوز على فريق اتحاد الجزائر الجزائري بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء بملعب هراري الوطني في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ضمن دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم . سجل هدفي كابس يونايتد اللاعب " رونالد شيتيبو " في الدقيقة 16 و81 ، فيما سجل هدف اتحاد الجزائر اللاعب " أيوب عبد اللاوي " في الدقيقة 67 . وبهذه النتيجة يضع كابس يونايتد أول ثلاث تقاط في رصيده من مباراتين، فيما بقى اتحاد الجزائر برصيده السابق 3 نقاط من نفس عدد المباريات . وضمن مباريات الجولة الثانية لنفس المجموعة إنتهى لقاء فريقي الأهلي طرابلس والزمالك المصري بالتعادل السلبي (0-0) الذي أقيم أمس الثلاثاء بملعب الطيب المهيري بتونس . وبختام مباريات الجولة الثانية يتصدر الزمالك المصري المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط ، يليه اتحاد العاصمة الجزائري وكابس يونايتد الزيمبابوي برصيد 3 نقاط ، ثم الأهلي طرابلس برصيد نقطة واحدة . ...(وال) ...