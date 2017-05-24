اختتام الدوري التنشيطي لكرة القدم النسائية بطرابلس .

طرابلس 24 مايو 2017 (وال) أقيم صباح اليوم الأربعاء بقاعة 17 فبراير للألعاب بالمدينة الرياضية حفل ختام الدوري التنشيطي لكرة القدم النسائية لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بطرابلس، الذي نظمته لجنة كرة القدم النسائية بالاتحاد الليبي لكرة القدم . وشارك في الدوري الذي إنطلق في الـ10 من شهر مايو الجاري وتواصل على مدى أسبوعين 13 مؤسسة تعليمية على مستوى مدارس ووحدات النشاط المدرسي بمدينة طرابلس . وأقامت لجنة كرة القدم النسائية هذا الدوري التنشيطي من أجل إكتشاف أبرز المواهب لتكوين المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات لفئتي تحت 17 و20 سنة، وذلك إستعدادا للمشاركة في الإستحقاقات الأفريقية المرتقبة خلال الفترة القادمة . ...(وال)...