وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني يتفقد مدارس العوينية.

طرابلس 24 مايو 2017 (وال) - قام وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني عثمان عبدالجليل بزيارة إلى منطقة العوينية للوقوف على أوضاع المدارس المتهالكة في المنطقة، وتذليل الصعوبات التي تواجه عودة العملية التعليمية. واطلع الوزير خلال الزيارة التي رافقه فيها وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين يوسف جلالة وعدد من المسؤولين بوزارتي التعليم والحكم المحلي وجهاز الرقابة الإدارية، على حجم الأضرار التي تعرضت لها المدارس في العوينية وزاوية الباقول وعومر جراء الأحداث التي شهدتها تلك المناطق السنوات الماضية للنظر في إعادة ترميمها وصيانتها. وأكد وزير التعليم في كلمة ألقاها خلال الزيارة عزم الوزارة على البدء في ترميم وتجهيز المدارس في أقرب وقت، داعيا مصلحة المرافق التعليمية لإعداد المقايسات الفنية للبدء في تنفيذ مشاريع الصيانة وتجهيز المدارس بمنطقة العوينية قبل بداية العام القادم. يشار إلى أن المنطقة التعليمية العوينية تضم 11 مدرسة للتعليم الأساسي والثانوي إضافة إلى ثلاثة مشاريع تعليمية متوقفة عن التنفيذ منذ عام 2007