اختتام دورة المدربين المحليين لكرة القدم في طرابلس.

طرابلس 24 مايو 2017 (وال) احتفل اليوم الأربعاء بمقر الأكاديمية الأولمبية بطرابلس باختتام دورة مدربي كرة القدم التمهيدية حول أساسيات كرة القدم من أجل الحصول على الرخصة (d)، التي أقيمت بإشراف المكتب التعليمي بالاتحاد الليبي لكرة القدم . واشتملت الدورة التي شهدت مشاركة عدد 44 مدربا من مختلف مدن ليبيا، وتواصلت خلال الفترة من 13 إلى 17 من شهر مايو الجاري على محاضرات نظرية وعملية وتطبيقية في الجوانب الفنية والتكتيكية والنفسية للمدرب وإصابات الرياضيين والتغذية والإعداد البدني . وأشرف على برنامج المحاضرات عدد من أبرز المدربين والخبراء الرياضيين من بينهم فرحات سالم، والدكتور علي شناف، والدكتور محمد الفقيه، والدكتور عقبة السالمي من تونس . وتعتبر المشاركة في هذه الدورة التمهيدية شرط أساسي لإعداد الحاصلين عليها للتقدم من أجل الحصول على الرخصة(c) المعتمدة من الاتحاد الأفريقي . ...(وال)...