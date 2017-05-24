شحنة من المساعدات الطبية مقدمة من الجمهورية التركية تصل مطار معيتيقة مساء اليوم .

طرابلس 24 مايو 2017 ( وال ) - وصلت مطار معيتيقة مساء اليوم الاربعاء شحنة من المساعدات الطبية مقدمة من الجمهورية التركية . وحضر استلام الشحنة مدير الادارة الاسيوية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي " عبد الرزاق ابوجراد " والسفير التركي لدى ليبيا " أحمد ايدن دوغان " وعدد من أعضاء السفارة والدكتور " عبد المنعم الشامس " مدير ادارة التعاون الدولي بوزارة الصحة وعدد من المختصين بجهاز الامداد الطبي . وأفاد مدير الادارة الاسيوية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي " عبد الرزاق ابوجراد " وكالة الانباء الليبية أن هذه الشحنة والتى تقدر بــ ( 22 ) طن من الادوية والامصال والمستلزمات الطبية، وان هذه الشحنة تأتي في اطار الدعم الذي تقدمه الحكومة التركية لقطاع الصحة في ليبيا والذي يشمل ايضا برامج للتدريب لكوادر قطاع الصحة . ومن جهته أكد مدير ادارة التعاون الدولي بوزارة الصحة الدكتور " عبد المنعم الشامس " مندوب ( وال ) - ان هذه الشحنة من الادوية خاصة بأمراض السكر واحتياجات الجراحة والاطفال . واضاف انها مقدمة من الهلال الاحمر التركي وبدعم من رئاسة ادارة الطوارئ بالحكومة التركية وستتبعها شحنات اخرى، مشيرا بأن عملية توزيعها ستشمل مستشفيات ليبيا كافة . ومن جانبه أكد السفير التركي لدى ليبيا ان هذه الشحنة من الادوية والمستلزمات الطبية تأتي في اطار المساهمة التركية لسد بعض احتياجات القطاع الصحي بليبيا مقدمة من الهلال الاحمر التركي وبدعم مباشر من الحكومة التركية . ...( وال )..