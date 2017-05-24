رئيس مصرف التنمية الأفريقي: القارة ستحقق نموًا يبلغ 3.

4% في العام 2017م. احمد اباد 24 مايو 2017م - قال رئيس مصرف التنمية الأفريقي أكينومى أديسينا إن أفريقيا ما زالت تشهد نموا اقتصاديا مرنا، حيث يتوقع أن يبلغ معدل النمو في القارة 3.4 %هذا العام2017م مقارنة مع 2.2% في العام الماضي 2016، وذلك بالرغم من الصعوبات التي تسبب فيها الركود الاقتصادي العالمي. وأضاف أديسينا خلال مراسم افتتاح أعمال الاجتماع السنوي لمجموعة مصرف التنمية الأفريقي والذي يُعقد تحت شعار "إحداث تحول زراعي من أجل توفير الثروات في أفريقيا" في مدينة أحمد أباد بالهند ويستمر أربعة أيام- أن 12 دولة إفريقية حققت في عام 2016 نموا تجاوز 5% وحققت 20 دولة أخرى نموا تراوح بين 3 و5%، مؤكدا أن "اقتصاد إفريقيا خلافا للاقتصاد العالمي يتسم بالمرونة ولكن علينا أن نتحرك سريعا لإطلاق معدلات نمو أكبر من شأنها أن تقلل إلى حد كبير من الفقر وأن ندعم تنويع اقتصاديات دول القارة بشكل أسرع". وقال إن الثقة في أفريقيا وفي إمكانياتها هو ما يدفع عمل مصرف التنمية الأفريقي باتجاه تحقيق الأولويات الخمس للبنك، وهي: "إضاءة إفريقيا وتوفير الطاقة لها، وإطعام أفريقيا لنفسها من داخلها، وتصنيع أفريقيا، وتحقيق الاندماج والتكامل في القارة، وتحسين نوعية الحياة للمواطنين فيها". وأشار إلى أن تحليلا مستقلا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكد أن أفريقيا ستحقق 90% من أهداف التنمية المستدامة و90% من أهداف "أجندة أفريقيا لعام 2063" من خلال التركيز على إنجاز هذه الأولويات الخمس لمصرف التنمية الأفريقي، موضحا أن البنك يعجل بالاستثمارات في القارة، ومشيرا إلى أنه وافق على تقديم في عام 2016، 10.5 مليار دولار لدعم الاستثمار في القارة، وهو أعلى مبلغ على الإطلاق قدمه على مدار عام وأن البنك على استعداد لتقديم المزيد. وأضاف أن 3.3 مليون أفريقي استفادوا خلال العام الماضي من شبكات الربط الكهربائي الجديدة، واستفاد 3.7 مليون أفريقي من توفير المياه والصرف الصحي لهم، واستفاد 5.7 مليون من التحسينات في قطاع الزراعة، و9.3 مليون أفريقي من توفير خدمات الرعاية الصحية لهم، و7 ملايين أفريقي من توفير وسائل النقل. "