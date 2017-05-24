مسؤول كيني: مقتل 3 جنود جراء انفجار عبوة ناسفة شرقي البلاد .

نيروبي 24 مايو 2017 (وال) - قال مسؤول كيني أن ثلاثة جنود على الأقل قتلوا شرقي البلاد جراء انفجار عبوة ناسفة زرعتها عناصر تابعة لحركة الشباب الصومالية المتطرفة, أثناء مرور سيارة كانوا يستقلونها. وأوضح المسؤول في تصريح نقلته إذاعة (شابيلي) الصومالية اليوم الأربعاء أن السيارة كانت ضمن قافلة بالقرب من الحدود الصومالية, وأصيب جنود خرون في الهجوم لكن المسؤول رفض ذكر عددهم. بدوره, أعلن الصليب الأحمر الكيني إصابة 8 جنود في الهجوم. يشار إلى أنه منذ التدخل العسكري في جنوب الصومال عام 2011 لمحاربة حركة