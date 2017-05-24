المجلس البلدي نسمة يناقش السبل الكفيلة بتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين.
الأربعاء ، 24- 05- 2017 - 17:42:00
مزدة 24 مايو 2017 (وال) - عقد المجلس البلدي نسمة اجتماعه الدوري اليوم بقاعة الاجتماعات بابي الغرب ناقش خلاله العديد من الامور التي تهمالمواطن خاصة فيما يتعلق بتقديم الخدمات الضرورية .\n كما تضمن الاجتماع بحسب مراسل وكالة الانباء الليبية - حصر المشاريع المتوقفة والمنتهية والتي عليها التزامات وتكليف الادارات المعنية بانجازها واحالتها لوزارة الحكم المحلي حكومة الوفاق الوطني للنظر فيها .\n كما استعرض المجلس البلدي بعض المشاريع التي تم تكليف أعضائه متابعتها ومنها بعض الطرق الداخلية في نسمة وابوالغرب ومرسيط .\n\n\n ..(وال- مزدة)..