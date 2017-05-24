المجلس البلدي نسمة يناقش السبل الكفيلة بتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين.

مزدة 24 مايو 2017 (وال) - عقد المجلس البلدي نسمة اجتماعه الدوري اليوم بقاعة الاجتماعات بابي الغرب ناقش خلاله العديد من الامور التي تهمالمواطن خاصة فيما يتعلق بتقديم الخدمات الضرورية .

كما تضمن الاجتماع بحسب مراسل وكالة الانباء الليبية - حصر المشاريع المتوقفة والمنتهية والتي عليها التزامات وتكليف الادارات المعنية بانجازها واحالتها لوزارة الحكم المحلي حكومة الوفاق الوطني للنظر فيها .

كما استعرض المجلس البلدي بعض المشاريع التي تم تكليف أعضائه متابعتها ومنها بعض الطرق الداخلية في نسمة وابوالغرب ومرسيط .





..(وال- مزدة)..