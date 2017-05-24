اليونيسف تدعو إلى إنهاء انتهاكات حقوق الأطفال في ميانمار.





جنيف 24 مايو 2017 - دعا تقرير صادر عن منظمة اليونيسف إلى تحسين

الوصول الإنساني لنحو 2.2 مليون طفلاً متأثراً بالعنف في ميانمار، وإنهاء

الانتهاكات المرتكبة ضد حقوق الأطفال.

واوضح التقرير ان الصراع المستمر بدون حل، اضافة الى الفقر وتراجع

التنمية وهي كلها عوامل تنعكس على الأطفال في المناطق النائية في ميانمار

.

واشار التقرير الصادر اليوم إلى استمرار معاناة الكثيرين من أطفال

ميانمار، إذ يموت ما يصل إلى 150 طفلاً تحت سن الخامسة كل يوم، فيما

يعاني نحو 30% من الأطفال من سوء التغذية، ويعيش أكثر من نصف الأطفال تحت

خط الفقر.