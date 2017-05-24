اليونيسف تدعو إلى إنهاء انتهاكات حقوق الأطفال في ميانمار.
الأربعاء ، 24- 05- 2017 - 17:37:00
\n\n جنيف 24 مايو 2017 - دعا تقرير صادر عن منظمة اليونيسف إلى تحسين \nالوصول الإنساني لنحو 2.2 مليون طفلاً متأثراً بالعنف في ميانمار، وإنهاء\nالانتهاكات المرتكبة ضد حقوق الأطفال.\n واوضح التقرير ان الصراع المستمر بدون حل، اضافة الى الفقر وتراجع \nالتنمية وهي كلها عوامل تنعكس على الأطفال في المناطق النائية في ميانمار\n.\n واشار التقرير الصادر اليوم إلى استمرار معاناة الكثيرين من أطفال \nميانمار، إذ يموت ما يصل إلى 150 طفلاً تحت سن الخامسة كل يوم، فيما \nيعاني نحو 30% من الأطفال من سوء التغذية، ويعيش أكثر من نصف الأطفال تحت\nخط الفقر.